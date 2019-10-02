В магазине под Красноярском обработали продукты ядом от тараканов

В одном из магазинов Дивногорска Красноярского края продукты обработали ядом. Дезинсекторы приехали по вызову администрации торгового заведения, которая решила бороться с крысами и тараканами. Однако отравой в результате опрыскали все, включая открытые стеллажи с печеньем, крупой и конфетами, которые не убрали из зала.

Овощи и фрукты на полках также даже ничем не прикрыли. После того, как видеозапись, сделанная в магазине покупателями во время дезинсекции, попала в СМИ, руководство заявило, что крысиный яд безопасен для людей. Правда, сам дезинсектор предпочел работать в защитном костюме.