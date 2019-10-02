Кремль оценил принятие Киевом «формулы Штайнмайера»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что все участники контактной группы в Минске согласовали документ об особом статусе Донбасса, содержащий «формулу Штайнмайера».

«Само подтверждение (формулы) Штайнмайера, кстати говоря, которая была принята всеми участниками "нормандской четверки", включая Украину, уже фактически несколько лет назад, является фактом позитивным и, безусловно, важным шагом на пути реализации тех договоренностей, которые были достигнуты ранее», - цитирует его «Интерфакс».

«Формулу Штайнмайера» подписали 1 октября. Полный текст документа был опубликован украинской прессой сегодня, 2 октября.

Главы ДНР и ЛНР, комментируя согласование документа, заявили, что Киев таким образом признает право Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы.