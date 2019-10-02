Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире конфликт в донбассе ТЕГИ

Кремль оценил принятие Киевом «формулы Штайнмайера»

Ирина Егорова
14:27 02.10.2019
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал это событие позитивным и важным шагом.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Сергей Иванов, ТРК "Звезда"

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что все участники контактной группы в Минске согласовали документ об особом статусе Донбасса, содержащий «формулу Штайнмайера».

«Само подтверждение (формулы) Штайнмайера, кстати говоря, которая была принята всеми участниками "нормандской четверки", включая Украину, уже фактически несколько лет назад, является фактом позитивным и, безусловно, важным шагом на пути реализации тех договоренностей, которые были достигнуты ранее», - цитирует его «Интерфакс».

«Формулу Штайнмайера» подписали 1 октября. Полный текст документа был опубликован украинской прессой сегодня, 2 октября.

Главы ДНР и ЛНР, комментируя согласование документа, заявили, что Киев таким образом признает право Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата02.10.2019, 09:12
Турция может начать внезапную операцию в Сирии
Дата02.10.2019, 10:28
Фрегат «Адмирал Макаров» с главной иконой ВМФ отправится в Тартус из Греции
Дата30.09.2019, 22:55
Первая в истории: Ласицкене стала трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту
Дата02.09.2019, 17:31
От Су-57 до МС-21: главные новинки авиасалона МАКС-2019 в фотографиях
Дата02.10.2019, 13:14
Новейший тральщик ВМФ РФ выходит на испытания: кадры с капитанского мостика
Дата30.09.2019, 14:06
Бастрыкин инициировал перемещение экспозиции маршала Конева из глухой деревни в Киров
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
конфликт в донбассе
14:27 В стране и мире
Видео
Кремль оценил принятие Киевом «формулы Штайнмайера»
12:21 В стране и мире
Видео
Опубликован полный текст «формулы Штайнмайера»
11:07 В стране и мире
Видео
В ДНР оценили подписание Киевом «формулы Штайнмайера»
04:01 В стране и мире
Видео
Порошенко назвал «формулу Штайнмайера» попыткой снятия санкций с РФ
01:58 В стране и мире
Видео
ДНР и ЛНР подписали «особое мнение» к «формуле Штайнмайера»
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
14:39 В стране и мире
Ресторан «Армения» отсудил о организаторов несогласованной акции четверть миллиона
14:36 В стране и мире
«Тряслись руки, покупал сердечные препараты»: сотрудница аптеки рассказала о состоянии Боярского
14:31 Вопросы истории
На пределе: «Звезда» впервые расскажет о сверхсекретной школе спецназа в СССР
14:27 В стране и мире
Видео
Кремль оценил принятие Киевом «формулы Штайнмайера»
14:20 В стране и мире
Видео
Актер загорелся на сцене во время выступления: видео
События дня
События дня
Умер Марк Захаров
Взвод-2019
Центр-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
«Тряслись руки, покупал сердечные препараты»: сотрудница аптеки рассказала о состоянии Боярского
Видео
Невозможно узнать: мама парализованного актера Алексея Янина показала сына
Видео
Глава онкоцентра Блохина считает, что конфликт врачей и руководства подстрекает кто-то извне
Органы опеки забрали у матери-одиночки детей, когда она легла на операцию
Видео
ДНР и ЛНР подписали «особое мнение» к «формуле Штайнмайера»
Видео
Супермодель столкнула «самозванку» с подиума на показе Chanel: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.