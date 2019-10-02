В Москве женщина скончалась после пластической операции в клинике

В Москве начата проверка после смерти женщины, которая делала пластику груди в одной из столичных клиник «Сети семейных медицинских центров». Проверку организовал Росздравнадзор совместно с СК РФ.

«В настоящее время для объективной оценки обстоятельств продолжается проведение контрольно-надзорных мероприятий в отношении медицинских организаций, участвовавших в оказании медицинской помощи погибшей», - говорится в пресс-релизе Росздравнадзора.

Как сообщают СМИ, у погибшей 31-летней Татьяны Прониной остались муж и двое детей. СК РФ также возбудил дело по факту смерти женщины.