СМИ: в Брюсселе вновь решили перенести Brexit

Brexit снова могут отложить на срок до трех месяцев. Как утверждает газета Times, к такому решению сейчас склоняются в Брюсселе. И примут его, если британский премьер Борис Джонсон не сможет 31 октября провести через парламент Соединенного Королевства соглашение о выходе своей страны из ЕС.

Шансы Джонсона добиться успеха невелики, ведь в субботу его проект сделки уже провалился. Парламент обязал главу кабмина официально попросить Евросоюз о переносе даты Brexit. Премьер это сделал, но одновременно отправил руководству ЕС еще одно письмо. В нем Джонсон сообщил, что он категорически против любой отсрочки.

Одновременно в правительстве Британии начали готовиться к экстренному разрыву с Евросоюзом. Запустили подготовленный на этот случай план под названием Йеллоухаммер, который рассчитан на 3 месяца и должен смягчить для Соединенного Королевства последствия Brexit.