«Тряслись руки, покупал сердечные препараты»: сотрудница аптеки рассказала о состоянии Боярского

Артист Михаил Боярский, который нарушил правила дорожного движения в Петербурге, вероятно, плохо себя чувствовал. Как рассказала «Звезде» фармацевт Зоя Марковцева, в воскресенье 30 сентября, он заезжал в аптеку и покупал лекарства.

«В воскресенье он был в плохом состоянии, у него, наверное, больное сердце. Он покупал лекарство, даже не смог стоять, сидел, у него тряслись руки. Он купил сердечные препараты “Конкор” и препарат понижающий пульс и свое постоянное лекарство», - сообщила она.

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Сотрудница аптеки также прокомментировала публикации в прессе.

«Вчера передавали, что идет магнитная буря, очень плохо себя чувствуют себя люди даже здоровые. Возможно он припарковался, потому что ему нужно было принять просто лекарство», - добавила Марковцева.

Напомним, первого октября в СМИ появилось видео, на котором запечатлено, как Боярский припарковался на встречной полосе для общественного транспорта в центре Петербурга.