Мошенники выставили на продажу данные 20 миллионов пользователей Instagram

Мошенники выставили в Интернете на продажу базу из 20 миллионов Instagram-аккаунтов. При этом 20 тысяч записей из нее, в том числе телефоны, электронная почта и никнеймы, оказались в открытом доступе. Стоимость базы хакеры оценили в 22 тысячи долларов.

В пресс-службе Instagram заявили, что база данных может принадлежать индийской маркетинговой компании, которая в мае текущего года оставила в открытом доступе свой сервер с 49 миллионами строк.

«Данные с этого сервера были скопированы мошенниками и с тех пор периодически появляются на специализированных форумах и ресурсах DarkNet», - приводит газета «Известия» заявление представителей социальной сети.

По информации издания, для пользователей эта утечка не представляет серьезной опасности, так как злоумышленники, имея лишь электронную почту, ник, или же телефонный номер, не смогут списать средства со счетов человека.