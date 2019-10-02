Сообщение об утечке персональных данных 20 млн россиян назвали «провокацией»

Информация о том, что персональные данные 20 миллионов россиян попали в открытый доступ в Сети, о чем ранее рассказали в британской исследовательской компании Comparitech, - фейк. Такое заявление сделали в ФНС.

«Статья об утечке в интернет персональных данных россиян, опубликованная на портале www.comparitech.ru, не соответствует действительности и является провокацией», - цитирует «360» пресс-службу ведомства.

Сотрудники налоговой службы объясняют свою позицию тем, что проверить достоверность якобы утекших данных и сам ресурс, указанный в статье, нет возможности, поскольку ссылка на него отсутствует. Кроме того, формат и структура данных, которые указаны в статье, не соответствуют тем, которые применяют в ФНС.

В ведомстве отметили, что уже направили официальное письмо об инциденте в Организацию экономического сотрудничества и развития.