Ресторан «Армения» отсудил у организаторов несогласованной акции четверть миллиона
Соответствующее решение вынес Тушинский суд Москвы.
© Фото: Armenia Restorans, Facebook
Владельцы ресторана «Армения» смогли отсудить у организаторов несогласованной акции протеста в Москве, прошедшей 27 июля в центре столицы, 250 тысяч рублей. Соответствующее решение вынес Тушинский районный суд.
Данную информацию подтвердил РБК и адвокат одного из ответчиков.
Владельцы «Армении» при подаче иска обосновали его тем, что из-за незаконной акции им пришлось закрыть в этот ресторан.
Истцы оценивали свой ущерб в 551 тысячу рублей. Суд удовлетворил эту сумму частично.