В центре Москвы загорелся ресторан

В одном из ресторанов, расположенных в центре Москвы, произошел пожар. «Звезда» публикует первые кадры с места ЧП.

На записи видно, что в тушении огня задействовано большое количество спасательной техники и личного состава МЧС. Кроме того, возле здания находится автомобиль скорой помощи.

Инцидент произошел в доме 13, строение 1 в Оружейном переулке. Огонь вспыхнул в подвале ресторана.

Как пишет ТАСС, ссылаясь на источник в МЧС, с верхних этажей здания были спасены несколько человек. К настоящему моменту, по данным информагентства, экстренным службам удалось ликвидировать пламя.