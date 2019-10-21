В центре Москвы загорелся ресторан
С верхних этажей здания были спасены несколько человек.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда
В одном из ресторанов, расположенных в центре Москвы, произошел пожар. «Звезда» публикует первые кадры с места ЧП.
На записи видно, что в тушении огня задействовано большое количество спасательной техники и личного состава МЧС. Кроме того, возле здания находится автомобиль скорой помощи.
Инцидент произошел в доме 13, строение 1 в Оружейном переулке. Огонь вспыхнул в подвале ресторана.
Как пишет ТАСС, ссылаясь на источник в МЧС, с верхних этажей здания были спасены несколько человек. К настоящему моменту, по данным информагентства, экстренным службам удалось ликвидировать пламя.