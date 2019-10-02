Школьники напали на охрану ТЦ, но те выпороли их ремнями: видео

Банда подростков устроила погром в одном из магазинов Лондона.

Шокирующие кадры появились в Сети. На них видно, как группа молодых людей взламывает дверь с помощью огнетушителя и врывается внутрь. После чего вооруженные палками подростки нападают на охранников магазина, которым пришлось отбиваться ремнями.

«Персонал подвергся жестокому нападению со стороны группы мальчиков и девочек, которые вели себя как стая животных», - рассказывает свидетель конфликта Эмма Даунинг.

В результате нападения как минимум трое человек получили ранения.

Как пишет The Sun, на место вызвали сотрудников полиции. О результатах расследования не сообщается.