Школьники напали на охрану ТЦ, но те выпороли их ремнями: видео
Персонал магазина оказал сопротивление и приложил все усилия, чтобы не пустить вандалов внутрь.
© Видео: Ross Scott © Фото: Ross Scott
Банда подростков устроила погром в одном из магазинов Лондона.
Шокирующие кадры появились в Сети. На них видно, как группа молодых людей взламывает дверь с помощью огнетушителя и врывается внутрь. После чего вооруженные палками подростки нападают на охранников магазина, которым пришлось отбиваться ремнями.
«Персонал подвергся жестокому нападению со стороны группы мальчиков и девочек, которые вели себя как стая животных», - рассказывает свидетель конфликта Эмма Даунинг.
В результате нападения как минимум трое человек получили ранения.
Как пишет The Sun, на место вызвали сотрудников полиции. О результатах расследования не сообщается.