В ГИБДД предложили не штрафовать водителей в непогоду

Водителям не будут приходить штрафы, если дорожные камеры сфотографировали нарушение во время тумана или дождя. Случаи, когда камеры не должны работать, перечислили в ГИБДД России.

Как пояснили в ведомстве, в непогоду камеры будут выключены. Это объясняется тем, что качественный снимок совершенного нарушения получить в таких условиях невозможно, сообщает «Коммерсантъ».

Штрафы также не будут выноситься, если в зоне работы камеры не работает светофор, ведутся дорожные работы или когда на дороге не было предупреждающего знака о камере. Это относится и к тем средствам фиксации, на которые чаще всего жалуются автолюбители.

На сайте ЦОДД опубликован адресный список камер фиксации в Москве.