В Роспатенте назвали самую необычную заявку на изобретение

Самой необычной заявкой в 2019 году, которую подали в Роспатент, оказался зимний гаечный ключ. По словам главы федеральной службы Григория Ивлиева, в ручку этого ключа вставили нагревательный элемент, а сам инструмент покрасили в красный цвет, чтобы его легко было обнаружить.

«Кто сталкивался в 40-градусные морозы с необходимостью закрутить или открутить какую-то гайку, может оценить необычность такого ключа", - рассказал об изобретении глава Роспатента.

Ивлиев добавил, что в 2019 году заявки на патенты подавались в большинстве своем из таких сфер, как нефтегазодобывающее оборудование, сельское хозяйство, электроника и медицинское оборудование.

«В нашей экономике становится больше компаний, которые создали себе имя, дорожат своей репутацией и, как следствие, защищают ее товарным знаком – средством индивидуализации компании и продукта. Это чрезвычайно отрадная тенденция», - рассказал РИА Новости глава ведомства.

Он уточнил, что только Ульяновский аграрный университет имени Столыпина в 2019 году подал более 60 заявок.