«Светлый и радостный человек»: Лещенко о Кареле Готте

Певец Лев Лещенко рассказал «Звезде» о том, каким человеком был ушедший из жизни Карел Готт.

«Он был одним из самых ярких исполнителей постсоветской международной эстрады. Мы общались на телефестивалях, концертах, мы приезжали за границу, они работали у нас (зарубежные артисты - прим. ред.) - Карел Готт, Лили Иванова, Зденка Вучкович и многие другие. Мы дружили, общались, радовались друг другу, и очень печально уходят такие яркие представители нашей постсоветской эстрады. Светлый человек, радостный, с прекрасным вокалом, великолепный музыкант, очень профессиональный человек», - сказал Лещенко.

Чешский исполнитель Карел Готт ушел из жизни в возрасте 80 лет. Пока не известно, что стало причиной его смерти. В сентябре Готт сообщил, что медики диагностировали у него острую лейкемию. Артист начал проходить лечение в одной из больниц Праги.