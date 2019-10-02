Актер загорелся на сцене во время выступления: видео
Видео страшного события опубликовал один из очевидцев на своей странице в Твиттере.
© Видео: Narendra, Twitter © Фото: Narendra/Twitter
В индийском штате Уттар-Прадеш во время народной постановки мистерии «Рамлила», посвященной жизнеописанию Рамы, актер загорелся на сцене. Об инциденте сообщает издание Jansatta.
Выступая, артист задел факелом край одежды, и та мгновенно вспыхнула. Зрители быстро отреагировали на случившееся и выбежали на сцену, чтобы потушить огонь.
Актера доставили в больницу с ожогами 60% поверхности тела.