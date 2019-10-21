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Русофобия не актуальна: как «демократические» кандидаты на пост президента США провели дебаты

Юлия Васильченко
03:21 21.10.2019
Кандидаты от Демократической партии США превратили предвыборные дебаты в соревнования по критике Дональда Трампа.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Christopher Brown, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Новый предвыборный виток, который начинает раскручиваться в США, втягивает в себя буквально всех. И хотя до самих выборов еще почти год, компромат на действующего лидера страны уже полился бурной рекой.

Дебаты кандидатов в президенты США от демократической партии из прений превратились в соревнования по критике Дональда Трампа. При этом политических решений и ярких идей за два с половиной часа дискуссии предложено не было.

«Трамп это стихийный, безумный президент, который ничего не смыслит во внешней политике и руководствуется страхом за свое переизбрание», - уверял во время дебатов бывший вице-президент США Джо Байден.

Сенатор Берни Сандерс, в свою очередь, заявил, что Дональду Трампу в мире уже никто не верит, так как действующий президент США, по мнению Сандерса, является «патологическим вруном».

Особенно плотно демократы прошлись по своей любимой теме: отношениям США с Россией. У каждого был заготовлен на этот счет острый комментарий.

«Я бы хотела услышать от президента Трампа ответ на вопрос о том, как подстраивание под интересы (президента РФ - прим. ред.) Владимира Путина делает Америку приоритетом в его, Трампа, внешней политике. Правда состоит в том, что действия Трампа не делает Америку великой. Это делает Россию великой», - утверждала сенатор Эми Клобучар.

Не забыли и про «вмешательство» России в американские выборы 2016 года.

Стоит отметить, что публика стараний демократов не оценила. Этот тур дебатов посмотрели всего 8 миллионов американцев, то есть вполовину меньше, чем предыдущий - сентябрьский.  

Политологи сходятся во мнении, что русофобские речи утомили простых американцев и уже не способны, как в былые времена, обеспечить американским кандидатам хорошие рейтинги.

Большинство экспертов также считают, что ни один из демократических кандидатов не конкурент Трампу. Кроме того, как показывают опросы, американские избиратели предпочли бы всем 12 кандидатам от демократов бывшую первую леди США в качестве претендента на пост главы государства, однако Мишель Обама уже не раз заявляла, что в гонке участвовать не будет.

Сам президент США не считает необходимым вступать в диалог с противниками по политической борьбе. Вместо этого он собирает толпы на предвыборных встречах со сторонниками, как, например, на этой неделе в Техасе, словно уже празднуя победу.

Более подробно о ходе предвыборной кампании в США смотрите в репортаже Юлии Васильченко.

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