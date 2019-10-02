В Кремле опровергли отставку главы ФСИН
Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, указа о снятии Геннадия Корниенко с должности не публиковалось.
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В Кремле не подтвердили появившуюся ранее в СМИ информацию о снятии с должности главы ФСИН Геннадия Корниенко.
«Указа (о снятии) не было, он не публиковался», - сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В публикациях прессы о якобы принятой отставке Корниенко говорилось, что он уходит с поста в связи с достижением предельного возраста нахождения на службе.
На днях, 30 сентября, Геннадию Корниенко исполнилось 65 лет.