Опубликован полный текст «формулы Штайнмайера»

Появился текст документа, закрепляющего «формулу Штайнмайера», который первого октября на заседании Трехсторонней контактной группы подписал представитель Украины Леонид Кучма. Текст документа в социальных сетях публикуют журналисты и эксперты.

Согласно «формуле Штайнмайера», Украина примет специальный закон, по которому на неподконтрольных территориях пройдут выборы. Наблюдать за ними будут представители ОБСЕ.

В 20.00 по местному времени в день проведения выборов закон об особом статусе Донбасса вступит в силу на временной основе. На постоянной основе он вступит после того, как организация обнародует доклад о том, прошли ли выборы и отвечают ли они стандартам демократии.

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В документе ничего не сказано о выводе войск или передаче контроля над границей Украине, о чем первого октября на брифинге говорил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает издание «Страна.ua».

Накануне Зеленский сообщил о подписании «формулы Штайнмайера». Документ определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после того, как будет обнародован отчет ОБСЕ о результатах выборов.

Во внешнеполитическом ведомстве России такой шаг Украины оценили позитивно. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, соглашение поможет создать благоприятную атмосферу для реализации Минских договоренностей.