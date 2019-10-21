СМИ: на десантном корабле ВМС США установят первый боевой лазер

В ближайшее время в США планируют установить на десантном корабле-доке USS Portland (LPD-27) первый боевой лазерный комплекс. Он был разработан американской военно-промышленной компанией Northman Grumman. Мощность луча лазера будет достигать 150 кВт, что по словам создателей, позволит с большей эффективностью поражать небольшие суда и беспилотники.

Известно, что компанией Northman Grumman выиграла контракт на производство боевого лазера еще в 2015 году. Через 3 года, в 2018, ВМС США сообщили о планах установить боевой лазерный комплекс на корабле-доке USS Portland (LPD-27), который в апреле того же года был введен в эксплуатацию.

Планировалась, что испытания боевого лазерного комплекса пройдут в четвертом квартале 2019 финансового года. Но скорее всего, сроки будут отодвинуты на более поздние. Об этом пишет портал The Drive.

Ранее стало известно, что российские ученые создали экспериментальную лазерную установку, которая в перспективе будет способна защитить нашу планету от астероидов. Сконструировали высокотехнологичный прототип ученые из Самарского национального исследовательского университета имени Королева и Университета Эмори (США). Российская установка стало пятой в мире. Остальные четыре расположены в США. На основе полученных результатов разработчики планируют создать еще более мощный лазер.