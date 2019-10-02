Сырная выходка: журналистка едва не сорвала встречу Помпео с премьером Италии

Журналистка помешала проведению официальных мероприятий во время визита госсекретаря Соединенных Штатов Майка Помпео в Италию. В Риме на встрече шефа американской дипломатии и премьер-министра Джузеппе Конте она выбежала с сыром во время рукопожатия политиков.

Сначала она преподнесла Помпео сыр, а затем попросила итальянские власти «защитить местную продукцию». Выбежав на ковровую дорожку во время переговоров, девушка решила привлечь внимание к теме защиты производителей местной продукции, в том числе сыра.

После произошедшего журналистку вывели из помещения. Конте извинился перед Помпео за поведение журналистки, забрал у него сыр и отдал своим помощникам.