Том Круз пролетел над Киевом на вертолете
Актер вместе с режиссерской группой впервые приехал в Киев, чтобы осмотреть локации для будущего кинопроекта.
© Видео: sfn.ua © Фото: kyivcity.gov.ua
Актер Том Круз второго октября пролетел над Киевом на вертолете. Необычную обзорную экскурсию ему устроили братья Кличко.
«Я с Томом Крузом знаком давно. В Киев он приехал впервые. И я очень рад, что всемирно известные режиссеры, актеры, музыканты приезжают в Украину, в наш город, интересуются локациями Киева, снимают здесь клипы, планируют снимать большое кино. Киев становится одной из мировых съемочных площадок», - передает слова Виталия Кличко интернет-издание «СТРАНА.ua».
Вместе с актером братья Кличко прогулялись по Подольско-Вознесенскому мосту, парку «Муромец» и новому пешеходно-велосипедному мосту.