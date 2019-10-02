Том Круз пролетел над Киевом на вертолете

«Я с Томом Крузом знаком давно. В Киев он приехал впервые. И я очень рад, что всемирно известные режиссеры, актеры, музыканты приезжают в Украину, в наш город, интересуются локациями Киева, снимают здесь клипы, планируют снимать большое кино. Киев становится одной из мировых съемочных площадок», - передает слова Виталия Кличко интернет-издание «СТРАНА.ua».

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