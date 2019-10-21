На Украине создали департамент по расследованию дел Евромайдана

В генпрокуратуре Украины создан специальный департамент, который будет расследовать преступления, связанные с массовыми беспорядками в стране в период 2013-2014 годов. Соответствующий указ был подписан главой надзорного ведомства Русланом Рябошапкой.

Одновременно с появлением новой структуры в украинской генеральной прокуратуре ликвидируют управление организации и процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях специальной категории.

«Деятельность департамента будет сосредоточена на процессуальном руководстве в процессах по преступлениям, совершенных во время революции Достоинства (Евромайдан - прим. ред.)», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что генпрокуратура Украины допросила бывшего президента страны Петра Порошенко по делу о массовых беспорядках по время так называемого Евромайдана.