Перед премьерой фильма «Джокер» армия США приведена в повышенную готовность

Армия и полиция США приведены в повышенную готовность в связи с премьерой фильма «Джокер». В Штатах опасаются повторения событий 2012 года, когда на показе картины о Бэтмене мужчина устроил массовый расстрел.

По информации телеканала CNN, правоохранители обнаружили на одном из кинофорумов данные о планах нападения на зрителей в Оклахоме и Техасе.

В итоге полицейское управление Лос-Анджелеса, где и состоится официальная премьера, заявило, что на каждом сеансе будут присутствовать полицейские или военные.