Перед премьерой фильма «Джокер» армия США приведена в повышенную готовность
В стране опасаются повторения событий 2012 года, когда мужчина устроил массовый расстрел.
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Армия и полиция США приведены в повышенную готовность в связи с премьерой фильма «Джокер». В Штатах опасаются повторения событий 2012 года, когда на показе картины о Бэтмене мужчина устроил массовый расстрел.
По информации телеканала CNN, правоохранители обнаружили на одном из кинофорумов данные о планах нападения на зрителей в Оклахоме и Техасе.
В итоге полицейское управление Лос-Анджелеса, где и состоится официальная премьера, заявило, что на каждом сеансе будут присутствовать полицейские или военные.