«Инфекции не знают границ»: Путин объяснил, почему РФ помогает Африке развивать здравоохранение

РФ помогает африканским странам в развитии здравоохранения, поскольку инфекции не знаю государственных границ. Такое заявление сделал российский президент Владимир Путин накануне саммита Россия - Африка.

«Мы также помогаем африканским друзьям в развитии сферы здравоохранения. Ведь опасные инфекционные заболевания не знают границ», - сказал Путин.

Глава государства также напомнил, что РФ была одной из первых стран, отреагировавших на эпидемию геморрагической лихорадки Эбола. Тогда, по словам президента, Москва выделила на борьбу с заболеванием 60 миллионов долларов.

«Россия внесла 20 миллионов долларов в программу Всемирного банка на реализацию глобальной инициативы по борьбе с малярией», - привел еще один пример российский лидер.

При этом президент РФ подчеркнул, что случаев оказания помощи африканским странам в медицинской сфере со стороны России очень много, пишет ТАСС.