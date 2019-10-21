Детский омбудсмен рассказал о семье истощенной девочки из Орла

Уполномоченный по правам ребенка в регионе Владимир Поляков рассказал о семье 12-летней девочки из Орла, попавшей в больницу в состоянии истощения. По его словам, семья никогда не была неблагополучной и не нуждалась в деньгах. Сильным ударом для семьи стала смерть отца летом 2019 года, после которой и произошла ситуация с девочкой.

Поляков отметил, что матери стало сложно справляться с восемью детьми и хозяйством в одиночку, поэтому соцработники убедили ее поместить пятерых из них в интернат, а еще троих оставить. Омбудсмен подчеркнул, что общался и с женщиной, и со всеми ее детьми, и все они производят благоприятное впечатление адекватных и развитых.

Поляков также опроверг сообщения об алкоголизме матери, заявив, что ту никогда не видели в нетрезвом состоянии, и что она никогда не состояла на учете в наркодиспансере. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, 12-летняя девочка, которую по документам зовут Диана, поступила в инфекционное отделение НКМЦ им. З.И. Круглой. Сотрудники больницы говорят, что она не выглядит даже на семь лет. Главный врач Людмила Крылова заявила, что ребенка привезли в среду, 9 октября. Сотрудники медучреждения сообщали, что девочка боится людей, общается звуками, спит на полу и сильно истощена.