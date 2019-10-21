В NASA признали, что нуждаются в международной поддержке для высадки на Луне

Соединенным Штатам будет необходима значительная поддержка для высадки астронавтов на Луну в 2024 году. Об этом заявил глава американского космического агентства NASA Джим Брайденстайн.

По его словам, международной поддержки потребуется столько, «насколько будет возможно».

«Мы хотим быть плечом к плечу на Луне с нашими партнерами, которые уже с нами на МКС. И мы бы хотели расширить это сотрудничество», - цитирует выступление Брайденстайна на Международном конгрессе астронавтики РИА Новости.

При этом руководитель NASA отметил, что пока не решено, какие именно страны будут принимать участие в проекте и на каком уровне. В то же время ранее американцы заключили соглашение с японским космическим агентством JAXA о сотрудничестве в рамках его реализации.

Высадку на Луну планируется осуществить в 2024 году – предполагается, что двое астронавтов проведут там около недели. Целью программы Artemis, в рамках которых выполняется «возвращение людей» на спутник Земли, станет продвижение к созданию на Луне обитаемого поселения и освоению Марса.