ЦПВС: боевики в зоне деэскалации в САР нацелены на развязывание боевых действий

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на мирное разрешение конфликта и оказание помощи в восстановлении жизни сирийцев.

Однако, сравнительный анализ количества обстрелов населенных пунктов представителями незаконных вооруженных формирований с территории идлибской зоны деэскалации позволяет говорить о том, что тенденция на снижение случаев нарушения режима прекращения огня отсутствует. В свою очередь, это свидетельствует о том, что боевики не собираются прекращать развязывание активных боевых действий.

По данным Министерства обороны России, в течение 20 октября было зафиксировано 15 случаев обстрелов. Боевики обстреляли населенные пункты Эль-Амара, Биньямин, Кермель, Мортлу, Кульджок, Хабит, Кафер-Айн, Эс-Салихия, Эз-Зиара, Хербет-Абдин, Суккория, Кефрая, Тель-Метвази и Хараб-эль-Хизато.

Также за прошедшие сутки российской стороной проведена одна гуманитарная акция, в населенном пункте Бустан, где сирийцам было выдано 750 продовольственных наборов. С самого начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон было проведено в общей сложности 2228 гуманитарных акций, общий вес груза в которых составил 3665,68 тонны.

С 30 сентября 2015 года в Сирию с территории иностранных государств вернулось 672590 человек. В места довоенного проживания вернулись 1304882 внутренних переселенца. По состоянию на 21 октября 2019 года восстановлено 908 образовательных и 206 медицинских учреждений, 32529 жилых домов, отремонтировано 1 097 км автомобильных дорог.