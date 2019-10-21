Посольство РФ в Ливане призвало россиян к осторожности из-за забастовок

В посольстве России в Ливане предупредили соотечественников об опасности нахождения в стране. Причиной стали массовые беспорядки и забастовки.

Россиян также призвали избегать мест массового скопления людей и в общем следовать поступающим из местных органов безопасности рекомендациям. Российское консульство функционирует в штатном режиме.

Напомним, массовые протесты в Ливане начались после того, как власти страны выступили с инициативой ввести налог на пользование мессенджерами в размере шести долларов ежемесячно. После митингов от инициативы отказались, однако протестующие не успокоились и требуют отставки правительства.