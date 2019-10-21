«Мы не дружим против кого-либо»: Путин о сотрудничестве со странами Африки

Президент РФ Владимир Путин заявил, что России готова к цивилизованной конкуренции за сотрудничество со странами Африки, несмотря на действия ряда западных стран.

«Мы видим, как ряд западных государств прибегает к давлению, запугиванию и шантажу правительств суверенных африканских стран… Разумеется, мы учитываем эти реалии, делаем соответствующие выводы. И готовы не к «переделу» богатств континента, а к конкуренции за сотрудничество с Африкой. Главное, чтобы она была цивилизованной, развивалась в правовом русле», - сказал Путин.

Российский лидер добавил, что западные государства пытаются вернуть прежнее влияние и «доминирующие позиции в бывших колониях», чтобы «выкачивать сверхприбыли, эксплуатировать континент без оглядки». Путин высказал предположение, что делается это для того, «чтобы никто не мешал такой политике, препятствуют установлению более тесных отношений России с Африкой».

Он уточнил, что в сотрудничестве со странами Африки заинтересованы не только западноевропейские страны, США, КНР, но и Индия, Турция, государства Персидского залива, Япония, Республика Корея, Израиль, Бразилия.

«И это не случайно. Африка все больше становится континентом возможностей. Она обладает огромными ресурсами, потенциальной экономической привлекательностью. Растут ее инфраструктурные потребности, стремительно увеличивается население, запросы которого также увеличиваются. Следовательно, расширяется внутренний рынок и потребление. А где открываются существенные перспективы для инвестиций, для извлечения выгоды, там возникает конкуренция, к сожалению, порой выходящая за рамки приличий» - сказал президент в интервью ТАСС.

Глава российского государства отметил, что Москве есть что предложить партнерам из Африки. Россия и страны африканского континента нацелены «отстаивать общие экономические интересы, защищать их от односторонних санкций, в том числе путем снижения доли доллара и перехода на другие валюты во взаимных расчетах». Путин добавил, что «мы не дружим с кем-либо против кого-либо и решительно отвергаем какие бы то ни было геополитические игры вокруг Африки».