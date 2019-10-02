«Зверь среди штормов»: в Великобритании бушует ураган «Лоренцо»
Сильнее всего стихия проявила себя на острове Мэн.
© Видео: R.O.K landscaping services, Facebook, Jamie, Twitter © Фото: R.O.K landscaping services, Facebook
В Великобритании были эвакуированы тысячи домов из-за сильного наводнения. В некоторых регионах объявлен режим ЧС из-за урагана «Лоренцо».
Сильнее всего стихия проявила себя на острове Мэн. Там деревня Лаксли оказалась изолированной от цивилизации после того, как река вышла из берегов. Это привело к затоплению улиц и повреждению многих домов. Сейчас местные жители находятся в безопасности.
При этом некоторые районы Англии, Уэльса и Шотландии также предупреждены о возможном наводнении.
«"Лоренцо" - настоящий зверь среди штормов», - цитирует представителя Метеорологической службы Великобритании Стивена Китса The Sun.