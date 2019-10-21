Дым виден за километры: кадры пожара на складе в Москве с коптера

Масштабный пожар произошел вечером 21 октября в здании склада на востоке Москвы. Телеканал «Звезда» публикует кадры тушения возгорания с воздуха.

Сообщение о пожаре на двухэтажном складе по ул. Амурская, 3, строение 11 спасателям поступило в 17:58. Огонь стремительно распространялся и охватил площадь в полторы тысячи квадратных метров. На место происшествия стянули около 40 единиц техники (в том числе – пожарный поезд) и почти 130 человек личного состава. Для более эффективного тушения пожарные использовали автолестницы и гасили огонь сверху.

Спустя два с половиной часа после вызова возгорание удалось ликвидировать. Пострадавших в результате пожара нет, четверых человек вовремя эвакуировали из здания. В районе происшествия скопились большие пробки, в воздухе стоит сильный запах от горения автомобильной резины, а очевидцы в социальных сетях сообщают, что дым виден на расстоянии вплоть до пяти километров.