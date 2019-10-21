Facebook удалил четыре сети аккаунтов и групп из Ирана и России

Facebook заблокировал четыре сети аккаунтов в рамках борьбы с «зарубежным влиянием». Три из них – из Ирана, и одна – из России.

По утверждению руководства компании, целями сетей, состоящих из отдельных профилей, страниц и групп в социальных сетях Facebook и Instagram, якобы были такие страны, как Соединенные Штаты, Северная Африка и Латинская Америка.

Сообщается, что причиной удаления сетей стали не темы публикаций, а якобы подложные учетные записи и взаимодействие пользователей, стоящих за ними, между собой.