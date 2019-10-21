Путин и Голодец обсудили будущее российского кинематографа

Российский лидер Владимир Путин провел встречу с вице-премьером РФ Ольгой Голодец. В ходе беседы они обсудили вопросы поддержки отечественного кинематографа.

По словам вице-премьера, процесс государственной поддержки кино определен федеральным законом страны, регламентирующим доли участия сторон в кинопроизводстве.

«Процент федеральной поддержки составляет 70% на 30%. Вы дали поручение снизить поддержку для дебютного кино до 10%. Поручение отработали и реализуем», - заявила Голодец, обращаясь к Путину.

В беседе было отмечено, что данное поручение не относится к региональным кинопроизводителям.

Также Путин и Голодец обсудили поддержку производства документальных фильмов. Подавляющее большинство из них сняты на тему Великой Отечественной войны, а в связи с грядущим 75-летием со дня ее окончания федеральная поддержка увеличится.

Во время встречи глава государства также обсудил с вице-премьером вопросы развития сферы физической культуры и спорта в России. Президент отметил, что в стране не утверждены стандарты высшего образования, которые предусматривают специализацию «тренер по виду спорта», а также поднял вопрос эффективности реализации безбарьерной среды спортивных сооружений.