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Обрушилась крыша: мощный пожар уничтожил склад на востоке Москвы

Татьяна Ляшко
Анна Касаткина
21:21 21.10.2019
Возгорание удалось ликвидировать спустя два с половиной часа.
© Видео: ТРК ЗВЕЗДА © Фото: ТРК ЗВЕЗДА

Спасатели ликвидировали открытое горение в складском помещении на востоке Москвы. В результате пожара у двухэтажного здания обрушилась крыша.

Огонь распространился на складе по адресу ул. Амурская, 3, строение 11 на площади в полторы тысячи квадратных метров. На месте работали более 40 единиц техники, в том числе – пожарный поезд, и более ста пожарных.

Во время тушения на площади 500 квадратных метров рухнула кровля. О пострадавших в результате происшествия не сообщается, четверых человек из здания вывели спасатели.

Предположительно, на складе хранились автомобильные шины. Ранее МЧС обнародовало кадры с места возгорания.

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