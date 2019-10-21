Обрушилась крыша: мощный пожар уничтожил склад на востоке Москвы

Спасатели ликвидировали открытое горение в складском помещении на востоке Москвы. В результате пожара у двухэтажного здания обрушилась крыша.

Огонь распространился на складе по адресу ул. Амурская, 3, строение 11 на площади в полторы тысячи квадратных метров. На месте работали более 40 единиц техники, в том числе – пожарный поезд, и более ста пожарных.

Во время тушения на площади 500 квадратных метров рухнула кровля. О пострадавших в результате происшествия не сообщается, четверых человек из здания вывели спасатели.

Предположительно, на складе хранились автомобильные шины. Ранее МЧС обнародовало кадры с места возгорания.