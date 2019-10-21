Полторы тысячи квадратных метров: кадры масштабного пожара на востоке Москвы
По данным спасателей, возгорание локализовано.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ
На востоке Москвы продолжает полыхать крупный пожар в складском помещении. Появились новые кадры с места происшествия.
По последним данным столичного управления МЧС, возгорание локализовано, второй ранг опасности отменен. В тушении участвуют более 40 единиц техники. Информация о пострадавших уточняется.
Возгорание на складе по адресу ул. Амурская, 3, строение 11 распространилось на площади в полторы тысячи квадрантах метров. Из здания ранее спасли четырех человек.