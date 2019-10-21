Путин и Макрон обсудили безальтернативность Минских соглашений

Главы России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили в телефонной беседе вопрос урегулирования кризиса на востоке Украины. Президенты сошлись в безальтернативности Минских соглашений.

В ходе переговоров политики отметили необходимость реализации всех договоренностей, которых смогли достигнуть члены контактной группы, в том числе по разводу сил и средств на участках линии соприкосновения у населенных пунктов Золотое и Петровское и реализации «формулы Штайнмайера».

«При обсуждении возможности проведения очередного саммита “нормандской четверки” президент России вновь акцентировал целесообразность его тщательной подготовки, что позволило бы выработать новые шаги в контексте полного выполнения Минских соглашений», - заявили в Кремле.

Телефонный разговор состоялся 21 октября. Инициатором выступила французская сторона.

Напомним, участники контактной группы по Украине поставили свои подписи под документом с «формулой Штайнмайера» после переговоров в Минске 1 октября. Ее текст подписан в согласованной сторонами форме.

«Формула Штайнмайера» предполагает закрепление особого статуса за Донбассом, а также возможной амнистии и проведения выборов на не подконтрольных Киеву территориях непризнанных республик. Она была предложена в 2016 году бывшим министром иностранных дел Германии и нынешним президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.