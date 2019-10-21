Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире конфликт в донбассе ТЕГИ

Путин и Макрон обсудили безальтернативность Минских соглашений

Егор Левин
20:45 21.10.2019
В ходе переговоров политики отметили необходимость реализации всех договоренностей, которых смогли достигнуть члены контактной группы.
Путин и Макрон обсудили безальтернативность Минских соглашений
© Фото: Kremlin Pool, Globallookpress

Главы России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили в телефонной беседе вопрос урегулирования кризиса на востоке Украины. Президенты сошлись в безальтернативности Минских соглашений.

В ходе переговоров политики отметили необходимость реализации всех договоренностей, которых смогли достигнуть члены контактной группы, в том числе по разводу сил и средств на участках линии соприкосновения у населенных пунктов Золотое и Петровское и реализации «формулы Штайнмайера».

«При обсуждении возможности проведения очередного саммита “нормандской четверки” президент России вновь акцентировал целесообразность его тщательной подготовки, что позволило бы выработать новые шаги в контексте полного выполнения Минских соглашений», - заявили в Кремле.

Телефонный разговор состоялся 21 октября. Инициатором выступила французская сторона.

Напомним, участники контактной группы по Украине поставили свои подписи под документом с «формулой Штайнмайера» после переговоров в Минске 1 октября. Ее текст подписан в согласованной сторонами форме.

«Формула Штайнмайера» предполагает закрепление особого статуса за Донбассом, а также возможной амнистии и проведения выборов на не подконтрольных Киеву территориях непризнанных республик. Она была предложена в 2016 году бывшим министром иностранных дел Германии и нынешним президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата21.10.2019, 08:01
Шойгу предупредил о возможном всплеске «обратной миграции» из-за действий Турции в Сирии
Дата21.10.2019, 18:26
Залпы «Ураганов» и грохот «Гиацинтов»: мотострелки отбили атаку «врага» на Сахалине
Дата20.10.2019, 16:49
«Волшебство на льду»: Щербакова изменила цвет платья и выиграла этап Гран-при США
Дата04.10.2019, 17:24
От танков до гиперзвуковых ракет: что представили на параде в КНР
Дата21.10.2019, 10:37
Минобороны досрочно получило второй комплект С-400
Дата21.10.2019, 10:27
Потомок Кеннеди рассказал о неуловимом советском «кроте» в ЦРУ в период Карибского кризиса
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
конфликт в донбассе
20:45 В стране и мире
Путин и Макрон обсудили безальтернативность Минских соглашений
18:24 В стране и мире
Видео
Вопреки обстрелам: как живут в Донбассе в считаных километрах от войны
17:44 В стране и мире
В ЛНР рассказали о подготовке ВСУ к постановочным обстрелам
16:26 В стране и мире
Сергей Сивохо назначен советником секретаря СНБО по восстановлению Донбасса
10:51 Эксклюзив
Видео
Стреляют по своим же: как ВСУ имитируют атаку со стороны ДНР
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
20:50 В стране и мире
Постпредство РФ: США заблокировали работу комитета Генассамблеи ООН
20:45 В стране и мире
Путин и Макрон обсудили безальтернативность Минских соглашений
20:27 В стране и мире
Украинский экс-министр разбился при крушении вертолета
19:47 В стране и мире
Видео
Сотни человек устроили сидячую акцию протеста в Испании
19:34 В стране и мире
Видео
Спасавшего животных от эвтаназии ветеринара из Челябинска хотят привлечь к ответственности
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Призрачный угонщик: в США уехавший «сам по себе» велосипед попал на видео
Острая сенсация: ученые рассказали о влиянии перца на развитие рака
Врачи рассказали, как нормализовать артериальное давление без таблеток
Крупный тектонический разлом активизировался впервые за 500 лет
Видео
В Боснии обнаружили легендарный Экскалибур: видео
СМИ сообщили о госпитализации актрисы Валентины Талызиной
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.