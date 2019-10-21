Постпредство РФ: США заблокировали работу комитета Генассамблеи ООН

Соединенные Штаты заблокировали полноценную работу России и других стран в составе Первого комитета Генассамблеи ООН невыдачей виз делегатам. Об этом заявил заместитель постоянного представителя РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов.

По его словам, в этом году визы не получила почти половина делегации – восемь человек, среди которых сотрудники МИД и Минобороны России, а также госкорпорации «Роскосмос». Белоусов добавил, что шагов со стороны США по улучшению этой ситуации не наблюдается.

«Таким образом, полноценное участие российское делегации и ряда других делегаций, по сути, заблокировано», - цитирует слова дипломата на заседании Первого комитета ТАСС.

Ранее ситуацию с невыдачей виз США дипломатам разных стран прокомментировали в ООН. По словам официального представителя генерального секретаря организации Стефана Дюжаррика, происходящее напрямую влияет на возможность функционирования институтов ООН в Нью-Йорке.