Украинский экс-министр разбился при крушении вертолета

В Полтавской области Украины погиб экс-министр аграрной политики Тарас Кутовый. Вертолет, пилотом которого он был, потерпел крушение.

После столкновения с землей на месте аварии разгорелся пожар, который вскоре потушили. Вертолет «Робинсон» следовал по направлению из Киева в Полтавскую область, но около 16.00 часов потерял управление и упал.

О трагической гибели бывшего аграрного министра сообщил его коллега, также бывший украинский министр, Павел Розенко на своей странице в Facebook. В настоящий момент на месте происшествия работают правоохранительные органы. Точная картина произошедшего устанавливается.