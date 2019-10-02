«Северный поток - 2» может пойти в обход Дании

Дания пока не выдала разрешение на строительство «Северного потока - 2». Министерство энергетики России надеется, что реализация проекта осуществится по ранее запланированному маршруту, и не видит причин для отказа.

«Понятно, что есть и другие разные варианты в случае отсутствия такого разрешения - просто этот проект будет несколько дороже и несколько по времени будет дольше реализован», - разъяснил министр энергетики Александр Новак, выступая на сессии международного форума «Российская энергетическая неделя».

Если разрешение не будет получено, Газпром проложит трубу вне датской зоны и Дания лишится денег от транзита газа, цитируют «Вести» председателя совета директоров организации Виктора Зубкова.

Газопровод «Северный поток - 2» пройдет по дну Балтийского моря. Завершить строительство предполагается уже в 2019 году. На сегодняшний день строительство потока завершено более чем на 80%.