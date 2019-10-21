Спасавшего животных от эвтаназии ветеринара из Челябинска хотят привлечь к ответственности

История челябинского ветеринара Баграта Агажанова вызвала резонанс в общероссийском масштабе. Славу он приобрел после того, как спас многих животных, которых хозяева приносили усыплять. Ветеринар заключал договор на эвтаназию, но вместо этого пристраивал животных к новым хозяевам. Однако, его действиями заинтересовалась прокуратура.

Сам «Челябинский Айболит», как окрестили ветеринара в Интернете, рассказал, что так повелось с самого первого раза, когда на усыпление ему принесли здорового трехмесячного котенка. Спасенных животных Агажанов пристраивает с помощью объявлений на своей странице в соцсети.

Однако, по инициативе зоозащитницы Анны Разиновой из Санкт-Петербурга доктор рискует попасть под уголовную статью. По ее мнению, ветеринар присваивал себе животных, не отказываясь при этом от оплаты услуг по эвтаназии. Но общественность ее позицию не поддержала, обвинив в неудачной попытке саморекламы.

«Айболит» не понимает, за что его хотят привлечь к ответственности, так как не видит в своих действиях ничего противозаконного. Он предлагал хозяевам, которые к нему приходили, не усыплять животных и помочь им, в том числе лечением в рассрочку.

«У меня в голове не укладывается, что зоозащитник стоит за то, чтобы убить животное», - недоумевает Агажанов.

Деньги, полученным им от хозяев питомцев, он тратит на лекарства и корм, а спасенных от смерти животных не продает, а дарит, но этих аргументов для его защиты может быть недостаточно – ветеринара действительно могут обвинить в присвоении животных и денег.

Тем временем, в Челябинске уже появилась инициативная группа, готовая оказать материальную и юридическую поддержку ветеринару.

Заявление с обвинениями в адрес ветеринара прокуратура должна рассмотреть в течение трех дней. Защитники Баграта надеются, что до суда дело не дойдет.