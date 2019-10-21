Четырех человек спасли из загоревшегося склада в Москве

В Москве произошел крупный пожар на складе. Огонь охватил полторы тысячи квадратных метров.

Сообщение о возгорании в здании по адресу улица Амурская, 3, строение 11 поступило спасателям в 17:58 21 октября. Во время тушения пожара из здания спасли четверых человек. О пострадавших данных нет.

В данный момент на месте работают 39 единиц техники и 128 человек личного состава. Пожару присвоен второй ранг опасности, сообщили «Звезде» в столичном управлении МЧС.