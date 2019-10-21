СМИ: глава Пентагона посетил Саудовскую Аравию с необъявленным визитом

Министр обороны Соединенных Штатов Марк Эспер прибыл в Саудовскую Аравию с необъявленным визитом, который не значился в официальном графике его встреч.

По версии СМИ, во время своего пребывания в стране Эспер встретится с лидерами королевства и представителями размещенных там американских войск. В Саудовскую Аравию глава Пентагона прибыл после визита в Афганистан, который также не значился в официальном графике поездок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Ранее президент России Владимир Путин обсудил ситуацию в Сирии с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом. Также на переговорах в Эр-Рияде они коснулись темы Йемена и важности борьбы с терроризмом и его истоками.