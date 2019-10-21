Сотни человек устроили сидячую акцию протеста в Испании

Несколько сотен человек устроили сидячую акцию протеста перед представительством посольства Испании в Барселоне. Демонстранты требуют освободить политиков, осужденных за организацию незаконного референдума о независимости Каталонии.

Массовые протесты в поддержку политзаключенных продолжаются уже неделю. Ущерб от действий демонстрантов по подсчетам мэрии Барселоны превысил два с половиной миллиона евро. Во время столкновений пострадали почти тысяча человек, среди которых около 300 представителей правоохранительных органов.

Сидячая забастовка проходит на фоне визита в столицу Каталонии исполняющего обязанности премьера страны Педро Санчеса. Он приехал, чтобы пообщаться с пострадавшими в результате беспорядков полицейскими.