Грузовик пробил ограждение и протаранил здание детского сада в Югре: видео

Огромный грузовик врезался в здание детского сада в Ханты-Мансийске. Неуправляемый большегруз сначала протаранил площадку с песочницей и качелями, а потом замер, уткнувшись кабиной в подъезд дошкольного образовательного учреждения.

Инцидент попал в объектив наружной камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что за несколько мгновений до того, как грузовик съехал с дороги, на пути его следования играл маленький ребенок и сопровождавший его взрослый.

К счастью, в момент ДТП большинство детей находились в помещении и никто из них не пострадал. По предварительной версии, у грузовика отказали тормоза. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и эксперты, которые устанавливают истинные причины произошедшего.