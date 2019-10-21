Вопреки обстрелам: как живут в Донбассе в считаных километрах от войны

Анонсированный ранее отвод войск в Донбассе так и не начался. Истек семидневный период тишины, который должен был предшествовать этому, но ничего не произошло. Более того, ополченцы обвинили украинских военнослужащих в подготовке постановочных обстрелов с целью сорвать разведение, без которого невозможно возобновить переговоры в «нормандском формате».

На территории самопровозглашенных республик по сей день остаются люди, которые стремятся жить полноценной жизнью, несмотря на военные действия. К примеру, на разрушенный еще в 2014 году местный автовокзал каждый день приходят, чтобы заниматься спортом, несколько местных жительниц. Ежедневно они проходят не менее трех километров бодрым шагом и доходят практически до самого фронта, хотя при этом точно и не знают, насколько он далеко.

Другой местный житель, скульптор из Зайцево, что по дороге в Ясиноватую, создает деревянные статуи, несмотря на пролетающие мимо пули и снаряды. Одну из скульптур, бойца в фуражке, он смастерил еще в начале донбасского конфликта. Также мужчина держит свою голубятню. Сетует, что руки никак не доходят почистить ее и отремонтировать.

В считаных километрах от этих людей - война. Но, вопреки всему, они не теряют присутствия духа, следят за собой и стараются украсить окружающую действительность, которой из-за почти пятилетней войны так не хватает ярких красок.