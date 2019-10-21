Новым главой СПЧ назначен Валерий Фадеев

Новым председателем Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ стал бывший ведущий Первого канала и секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев. Указ президента Владимира Путина о соответствующих изменениях опубликован на официальном портале правовой информации.

Об отставке прежнего главы СПЧ Михаила Федотова сообщается в том же документе. Она связана с тем, что Федотов достиг 70-летнего возраста - предельного для нахождения на государственной службе.

Ранее сообщалось, что в состав консультативного органа вошел журналист Кирилл Вышинский. В составе совета он будет заниматься правами сотрудников российских СМИ на территории других государств.