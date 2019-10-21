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Джулиана Ассанжа в полицейском фургоне сняли на видео

Ян Брацкий
17:53 21.10.2019
Сегодня Лондонский суд отклонил прошение защиты Ассанжа о переносе слушаний по вопросу его экстрадиции в США.
© Видео: Ruptly © Фото: Ruptly

Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж попал в объектив любительской видеокамеры. Случайный очевидец снял известного журналиста через бронированное стекло полицейского грузовика. За кадром слышно тяжелое дыхание оператора. Скорее всего, он долгое время бегом преследовал фургон. Спустя несколько секунд видео обрывается.

Джулиан Ассанж был арестован 11 апреля, когда сотрудники британской полиции вошли в посольство Эквадора в Лондоне, где основатель WikiLeaks с 2012 года укрывался от гнева официального Вашингтона. За океаном Ассанжа обвиняют по 17 пунктам, среди которых шпионаж и публикация секретной информации. В немилость властей США австралийский журналист попал после публикации нелицеприятных фактов по поводу военных операций Пентагона за рубежом. В случае экстрадиции основателю WikiLeaks может грозить до 175 лет тюрьмы. Суд по вопросу его экстрадиции назначен на февраль 2020 года.

Сейчас журналист находится в тюрьме особого режима в Лондоне. В соседних с ним камерах содержатся особо опасные преступники, к которым причисляют и самого журналиста.

Сегодня суд Лондона отклонил прошение защиты Ассанжа отложить на три месяца рассмотрение дела о его экстрадиции в США. Адвокаты настаивали - из-за сложности процесса им необходимо больше времени на подготовку. Но суд постановил, что дело будет рассмотрено в феврале следующего года, как и планировалось ранее.

На сегодняшнем заседании Ассанж присутствовал лично. Правда, как он сам позже признался, плохо понимал, что происходит. В зале суда он вел себя спокойно, даже несколько отстраненно, наблюдая за процессом с трибуны.

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