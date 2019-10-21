Путин включил Кирилла Вышинского в состав СПЧ

Глава России Владимир Путин включил журналиста Кирилла Вышинского в состав президентского Совета по правам человека.

Внесение Вышинского в совет значится в тексте документа в числе других изменений. Вместе с тем состав также обновился новым председателем Валерием Фадеевым, ранее занимавшим место секретаря Общественной палаты. Его назначили вместо Михаила Федотова, которого отправили в отставку. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Вышинский заявил, что, находясь в составе совета, будет заниматься правами российских журналистов на территории других государств.

Ранее Вышинский был также назначен исполнительным директором МИА «Россия сегодня». Напомним, он провел в киевском следственном изоляторе более 400 дней по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Восемь раз суд продлевал срок содержания Вышинского под стражей, но в конце августа он был освобожден под личное поручительство, а в начале сентября оказался в списке задержанных лиц, участвующих в обмене между Москвой и Киевом.