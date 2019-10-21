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Путин и Эрдоган обсудят в Сочи операцию Анкары в Сирии

Ян Брацкий
17:05 21.10.2019
Помощник президента России Юрий Ушаков отметил необходимость соблюдения интересов сирийского народа в деле урегулирования ситуации на границе арабской республики с Турцией.
Путин и Эрдоган обсудят в Сочи операцию Анкары в Сирии
© Фото: Mouneb Taim, Globallookpress

Президенты России и Турции обсудят ситуацию в Сирии в контексте военной операции Анкары на севере арабской республики. Разговор Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана запланирован на 22 октября, а сама встреча состоится в Сочи. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Во время беседы главы двух государств подробно обсудят договоренности Турции и США о 120-часовом прекращении огня.

«Мы в целом позитивно оцениваем итоги переговоров турецкого руководства с вице-президентом США. Но завтра, как известно, 120 часов, или пять суток, уже истекают, и посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация. Это и будут обсуждать наши руководители», - заявил Ушаков.

О начале боевой операции на границе в Сирией турецкое руководство объявило 9 октября. Кампания, получившая название «Источник мира», направлена против курдских отрядов и боевиков запрещенной в России организации ИГИЛ*. Президент Эрдоган во время обращения к нации заявил, что главной целью операции он видит создание 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии.

На прошлой неделе 17 октября Анкара и Вашингтон, который выступил резко против военных инициатив Турции, договорились о приостановке операции на 120 часов.

Комментируя происходящее на сирийско-турецкой границе, помощник российского президента заострил внимание на том, что в деле деэскалации необходимо учитывать интересы всех групп сирийского народа и принимать все меры для того, чтобы способствовать первому заседанию Конституционного комитета САР.

«Особенно важно, мы неоднократно это подчеркивали, чтобы сейчас никакими акциями, никакими шагами не нанести ущерба общему урегулированию сирийского кризиса и продвижению политического процесса. Это особенно важно в эти дни, с учетом того, что в конце октября проводится первое заседание Конституционного комитета. Он уже сформирован, главное сейчас - создать такие условия, которые бы не мешали проведению первого заседания», - добавил помощник президента.

Диалоговая площадка для представителей официального Дамаска и оппозиции, созданная в Сочи, призвана положить конец междоусобицам и привести к политическому урегулированию всех внутренних противоречий. Ранее президент России Владимир Путин выразил надежду, что организация вскоре сделает первые реальные шаги на пути к деэскалации в Женеве под эгидой ООН.

*ИГИЛ - террористическая организация, запрещена в РФ

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