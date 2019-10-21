В ЛНР рассказали о подготовке ВСУ к постановочным обстрелам

В Луганской народной республике заявили, что ВСУ готовы к началу постановочных обстрелов рядом с участком разведения сил у населенного пункта Золотое, расположенного в Донбассе.

По данным офицера пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко, в район расположения батальона 72-й бригады ВСУ прибыли украинские журналисты. Как он заявил, их целью является съемка телесюжета о якобы производящихся ополченцами обстрелах.

«Таким образом, командующий оккупационных сил преднамеренно препятствует процессу разведения сил и средств в районе Золотого, ежедневно заявляя о нарушениях режима прекращения огня», - цитирует Филипоненко Луганский информцентр.

Ранее в ДНР также заявили о том, что ВСУ имитируют обстрелы со стороны ополченцев. Не получая ответа, бойцы украинских вооруженных сил разворачиваются и открывают стрельбу по своим же позициям. Предположительно, в результате «самообстрелов» могут пострадать мирные жители.