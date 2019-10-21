Ярмольник отреагировал на назначение юмориста Сивохо советником секретаря СНБО

Актер и телеведущий Леонид Ярмольник прокомментировал назначение юмориста Сергея Сивохо на должность советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по восстановлению Донбасса. По его словам, шоумен вписывается в команду президента Владимира Зеленского.

«Ну и замечательно. У Зеленского должна быть своя команда. Какой президент – такая и команда. Может быть, что-нибудь и получится», - сказал актер в беседе со «Звездой».

По словам Ярмольника, он помнит Сивохо по КВН, однако это «было тысячу лет назад» и они не являются друзьями.

Сивохо - известный шоумен, участник российских и украинских юмористических программ и креативный продюсер «Студии Квартал-95», одним из основателей которой является Владимир Зеленский. Ранее Сивохо заявил, что на новой должности надеется быть воспринятым всерьез.